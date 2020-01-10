Пассажиры Ernest Airlines из Украины уже двое суток не могут вылететь из Италии в Киев из-за долгов авиакомпании перед аэропортом "Киев" им. Игоря Сикорского.

Об этом заявил юрист-консультант Консультативного миссии Европейского Союза в Украине (EUAM Ukraine) Владимир Беленький.

Фото: Facebook/Владимир Беленкий

"Наши граждане – 160 пассажиров – не могут уже двое суток вылететь из Италии домой... По информации, которую озвучила хендлинговая компания в аэропорту Неаполя, Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского не принимает самолет из-за долгов...", - написал он в фейсбуке.

По данным "Интерфакс-Украина", источники в аэропорту подтвердили задолженность авиакомпании по обслуживанию воздушных судов перед аэропортом.

Как отмечает Беленький, сначала был отменен рейс Ernest Airlines из Одессы и других городов в Рим, людям предложили вылететь другим рейсом Неаполь-Киев, однако пассажиры не могут вылететь и из Неаполя.

"Рейс должен был улететь 9 января в 15:00, потом в 17:00, потом в 21:00... В итоге человек развернули возле гейта, сказали забирать чемоданы, рейс отменен. Долго решали с расселением, и кто за это будет платить... Сегодня 10 января рейс должен был вылететь в 9:00, все снова дошли до гейтов и опять рейс отменили. Когда будет вылет непонятно. Люди отказываются уходить от гейта", - пояснил он.

Скриншот: Facebook/Владимир Беленкий

В то же время, международный аэропорт "Львов" в фейсбуке также сообщил об отмене двух и задержке четырех рейсов Ernest Airlines.

"Рейсы EG298/EG297 Львов-Венеция-Львов отменен. Пассажирам будет сообщено о отмены и перебронирования билетов. Рейс EG223 Милан (Бергамо)-Львов задерживается с вылетом из Милана до 15:00 (планово - 7:00)", - говорится в сообщении.

Кроме того, время вылета рейса EG278 из Львова в Неаполь переносится с 9:20 на 17:40 Соответственно, обратный рейс EG277 задерживается с вылетом из Неаполя до 20:30 (по плану - в 12:45).

Рейс EG224 Львов-Милан (Бергамо) задерживается вылетом из Львова в 23:20 (планово 20:40).

Скриншот: Facebook/Міжнародний аеропорт "Львів"

Напомним, авиакомпания Ernest Airlines временно приостановит продажи билетов от 13 января 2020 года через вынесенное Национальным управлением гражданской авиации Италии решение. Действие лицензии будет приостановлено до устранения соответствующих предписаний, которые не связаны с безопасностью полетов.

Ранее сообщалось, что десятки украинцев не смогли вылететь из Берлина из-за паспортного контроля.