Президент России Владимир Путин заявил о том, что полноценное грузовое движение по Крымскому мосту, который построили между Россией и аннексированный Крымом, будет открыто с 1 июля 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.

"С 1 июля в регулярном режиме будут осуществляться железнодорожные перевозки товаров (по Крымскому мосту - Ред.)", - сказал глава Кремся на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

Напомним, что в конце декабря прошлого года по незаконно построенному Крымскому мосту пустили поезд. В США осудили это, а пассажиров поезда внесли в базу "Миротворца".

Также мы писали о том, что в Украине возбудили дело после проезда пассажирского поезда из России по Крымскому мосту.