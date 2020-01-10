Обледенение назвали основной вероятной причиной крушения самолета FOKKER-100 компании Bek Air, которое произошло в Казахстане 27 декабря. Как оказалось антиобледенительной жидкостью корпус лайнера обработали частично. Об этом говорили на встрече правительства с журналистами в Нур-Султане, сообщает Nur.KZ.

"Работы антиобледенительной жидкостью были сделаны частично - крылья самолета не обрабатывали по решению командира", - отметил вице-министр МИИР Казахстана Роман Скрляр.

Также он сообщил, что экспертная комиссия уже составила подробную схему происшествия. На ней указаны места касания судна земли, зона разброса осколков и траектория движения.

Установлено, что технических проблем с самолетом или нарушений со стороны экипажа не было, судно было исправно, а весь персонал отдохнул необходимое количество времени.

Напомним, самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение сразу после вылета из аэропорта Алма-Аты. На его борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. Лайнер потерял высоту и упал в частном секторе, врезавшись в двухэтажный дом.

Во время крушения 14 человек погибли, в том числе глава Совета генералов Казахстана, и 49 пострадали. После авиакатастрофы в стране временно запретили полеты пассажирских лайнеров Fokker-100.