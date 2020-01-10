В Италии дальнобойщик из Беларуси, где недавно был расстрелян убийца двух девушек, чуть не убил своего коллегу из Украины из-за политического спора.

Об этом сообщает пресс-служба миланской полиции.

Происшествие случилось 5 января около 18:00 на станции Esso в Сордьо (административный центр Лоди), где 59-летний беларус и 47-летний украинец накануне остановились на своих грузовиках для отдыха и ночлега. Они вместе ужинали и выпивали. На следующий день они снова выпивали алкоголь во время обеда и спорили на политические темы.

По сведениям стражей порядка между ними возникла горячая политическая дискуссия.

Видео: Youtube/ IlCittadinoVideo

"Вернувшись в свои грузовики, они отдыхали в кабинах во второй половине дня, а затем встретились около 18:00 и снова начали обсуждение, незаконченное в обед. На этот раз, однако, беларус бросился на своего 47-летнего коллегу с железной решеткой, ударив его по голове", — говорится в отчете правоохранителей.

Издание il Cittadino уточняет, что беларусский водитель также родился в Украине, а поспорили они в том числе из-за Иосифа Сталина. Теперь украинец находится в больнице в тяжелом состоянии, а беларус обвиняется в покушении на убийство. Он задержан и отказывается отвечать на вопросы.

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