Иранский власти сгребают обломки разбившегося украинского самолета МАУ бульдозером. Об этом сообщил у себя в Twitter основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс.

"Все больше и больше сообщений от людей, имеющих доступ к месту крушения, о том, что обломки были снесены в кучу, что делает настоящее судебное расследование практически невозможным", – написал он.

Скриншот: Twitter/Eliot Higgins

Напомним, пассажирский самолет МАУ, следовавший из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января через несколько минут после взлета.

Ранее власти Ирана заявили, что расследование крушения украинского лайнера займет несколько лет. Так, только расшифровка информации с бортовых самописцев самолета может занять один-два месяца.

Также мы писали, что сегодня в Иране вскроют черные ящики потерпевшего крушения самолета МАУ.