Обломки самолета МАУ в Иране сгребают бульдозером. Фото
Иранский власти сгребают обломки разбившегося украинского самолета МАУ бульдозером. Об этом сообщил у себя в Twitter основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс.
"Все больше и больше сообщений от людей, имеющих доступ к месту крушения, о том, что обломки были снесены в кучу, что делает настоящее судебное расследование практически невозможным", – написал он.
Скриншот: Twitter/Eliot Higgins
Напомним, пассажирский самолет МАУ, следовавший из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января через несколько минут после взлета.
Ранее власти Ирана заявили, что расследование крушения украинского лайнера займет несколько лет. Так, только расшифровка информации с бортовых самописцев самолета может занять один-два месяца.
Также мы писали, что сегодня в Иране вскроют черные ящики потерпевшего крушения самолета МАУ.