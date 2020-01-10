Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абд аль-Махди заявил, что США должны прислать представителей для разработки плана вывода иностранных войск с территории Ирака. Это следует из заявления канцелярии иракского премьера к госсекретарю США Майку Помпео, передают РИА "Новости".

"Председатель совета министров Адель Абд аль-Махди провел вчера вечером (в четверг - Ред.) телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео, обсудили последние события (в регионе - Ред.) и желание различных сторон не допустить эскалации и перехода в открытую войну", - говорится в заявлении.

Абд аль Махди потребовал от Помпео отправить представителей в Ирак, чтобы разработать механизмы реализации решения иракского парламента о безопасном выводе иностранных войск с территории страны. Кроме того, он подчеркнул, что Ирак желает сохранить "лучшие отношения с соседними и дружественными странами".

Согласно заявлению канцелярии, Помпео подчеркнул в ходе разговора, что США уважают суверенитет Ирака.

Напомним, отношения между США и странами Ближнего Востока в очередной раз обострились после того, как США в Ираке ликвидировали генерала Ирана Сулеймани. После этого Ирак потребовал вывода войск.

Мы рассказывали, что Соединенные Штаты ввели усиленные санкции против Ирана.

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