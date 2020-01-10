Кабинет министров Украины увеличил зарплату генерального прокурора с 37 тысяч до 93 тысяч 648 гривен.

Об этом говорится в постановлении правительства от 11 декабря №1155.

При этом, оклад первого заместителя генпрокурора установлен на уровне 89 326 гривен, заместителя - 86 445 гривен. Оклад начальника департамента установлен на уровне 40 тыс. гривен, начальника управления - 38,6 тыс. гривен, начальника отдела - 36,8 тыс. гривен.

Скриншот: kmu.gov.ua

Оклад прокурора Офиса Генеральной прокуратуры в соответствии с постановлением составляет 28,8 тыс. гривен.

Также Кабмин повысил оклады руководителям областных и окружных прокуратур.

Ранее "Страна" подробно проанализировала изменения, которые произойдут в Генпрокуратуре после реформ Рябошапки. Так, в структуре органов прокуратуры региональные управления станут областными, а местные – окружными. Перечень и юрисдикцию окружных прокуратур будет определять генпрокурор своим приказом.

Напомним, что 2 января 2020 года начал свою работу Офис генерального прокурора Украины.