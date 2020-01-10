Филарет заявил, что отзывает свою подпись под постановлением Поместного собора Украинской православной церкви, которым ликвидировали Киевский патриархат. Об этом сообщается на сайте Киевского Патриархата.



Филарет просит считать свою подпись недействительной. При этом в заявлении словосочетание Поместный собор от 15 декабря 2018 употребляется с приставкой "так называемый".



"Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет отозвал свою подпись под постановлением так называемого Поместного собора Украинской православной церкви Киевского патриархата от 15 декабря 2018 года. На это постановление ссылаются чиновники министерства культуры Украины, которые отказываются совершить государственную регистрацию постановления Поместного собора Украинской православной церкви Киевского патриархата от 20 июня 2019 года... Из-за этого патриарх Филарет сообщил министру культуры Владимиру Бородянскому об отзыве своей подписи под постановлением от 15 декабря 2018", – говорится в заявлении.



Сообщается, что все попытки зарегистрировать УПЦ КП не были удовлетворены.

На заявление Филарета уже отреагировали в ПЦУ. По словам представителя Киевской митрополии ПЦУ, архиепископа Евстратия Зори, отзыв почетным патриархом Филаретом своей подписи под постановлением о ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата не несет за собой никаких дальнейших последствий для решений объединительного церковного собора от 15 декабря 2018 года, сообщает "Укринформ".

"На объединительном церковном соборе подписали постановление о ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата. Это документ. И любые заявления Филарета не могут иметь в дальнейшем никаких последствий для решений поместного собора от 15 декабря 2018 года", - заявил архиепископ Евстратий.

Напомним, летом Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата, ликвидированного в связи с созданием ПЦУ.

Также мы сообщали, что Филарет раскритиковал объединительный собор годичной давности, заявив, что появление ПЦУ раскололо общество.