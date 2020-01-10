Бизнесмен Михаил Чекурак, на которого было совершено неудачное покушение фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета Владиславом и Инной Грищенко, скончался.

Об этом сообщил адвокат Грищенко Виталий Ковальчук, передает УП.

Как сообщил адвокат, Чекурак умер 9 января. По предварительным данным, по естественным причинам.

Напомним, двоих бывших добровольцев Владислава и Ирину Грищенко задержали по подозрению в покушении на убийство известного в преступных кругах жителя Ивано-Франковской области Михаила Чекурака.

Они, по версии следствия, сделали взрывчатку и 13 июля 2018 прикрепили ее к машине жертвы. Однако взрыв не состоялся, а пострадавший сам заметил взрывное устройство.

Как считает следствие, неудачное убийство было заказным. По информации местных СМИ, которую позже подтвердил глава МВД Арсен Аваков, вероятным заказчиком является Василий Шкондеюк, местный предприниматель, владелец туркомплекса, в котором, судя по соцсетям, неоднократно отдыхали супруги Грищенко.

По данным издания, следствие считает мотивом преступления долговые обязательства.

Отметим, что подозрение по делу убийства Шеремета Грищенкам до сих пор не объявляли.

Ранее сообщалось, что суд Киева продлил арест атошнице Инне "Пуме" Грищенко.

Также мы писали, что по делу "Пумы" и "Бучи" был задержан вероятный заказчик - адвокат.