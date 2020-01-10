Музыканта Андрея Антоненко ("Риффмастера"), подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета, решением суда оставили под стражей.

Об этом стало известно из текстовой трансляции заседания суда, которую вела "Страна".

Сообщается, что сегодня, 10 января, Апелляционный суд Киева рассмотрел повторное обращение Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. Сторона защиты ходатайствовала об изменении меры содержания. По результатам рассмотрения, Антоненко оставили под стражей до 8 февраля.

После оглашения решения в зале суда раздались громкие крики "ганьба".

Напомним, что ранее суд рассматривал изменение меры пресечения другой подозреваемой в деле Шеремета - Яне Дугарь. Позже стало известно, что Фемида решила не менять свое решение, и оставила медика из 25-й аэромобильной бригады под домашним арестом.

Также "Страна" писала, что при подрыве автомобиля журналиста Павла Шеремета использовалось то же вещество, остатки которого нашли у изъятой у Андрея Антоненко мины.