У Германии нет собственной версии того, почему упал самолет компании МАУ в Иране, но страна предложила Украине помощь в расследовании обстоятельств катастрофы. Об этом сообщили в пятницу, 10 января, в пресс-службе МИД ФРГ, сообщает ТАСС.

Правительство страны призывает к проведению тщательного расследования, так как собственной версии пока нет. Также помощь в расследовании предложил Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

"В случае обращения иранской стороны МАК готов оказать любое содействие в проведении технического расследования", — цитирует агентство сообщение пресс-службы.

В комитете отметили, что у МАК есть опыт расследования более 800 авиационных происшествий, также в наличии все необходимое оборудование.

Напомним, еще нет официальной версии того, почему самолет компании МАУ, который летел из Тегерана в Киев утром 8 января разбился. Расследование не исключает версию того, что самолет сбили по ошибке войска Ирана, так как в тот момент началось обострение между Ираном и США. Эту версию поддерживает Великобритания и Канада со ссылкой на свои разведки.

Мы писали, что у Рябошапки попросили Канаду предоставить доказательства слов Трюдо о поражении самолета МАУ ракетой.

Также мы писали, что у Зеленского попросили международных партнеров помощи в расследовании крушения самолета МАУ в Иране.