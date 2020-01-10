Кинокомпания Warner Bros. презентовала второй трейлер кинокомикса "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" с Марго Робби в главной роли. Ролик опубликован в youtube-канале кинокомпании 9 января и постепенно набирает просмотры. По состоянию на 14:00 их немногим более 2100. Многие пользователи в комментариях хвалят трейлер, называют его лучшим, чем к предыдущий и говорят о том, что авторам удалось передать энергетику фильма.

После событий "Отряда самоубийц" Харли Квинн рассталась с Джокером и зажила своей жизнью. Бэтмен тоже исчез, оставив Готэм беззащитным. В итоге город захлестнула преступность, к власти пришли криминальные боссы вроде Черной Маски.

В фильме Харли Квинн объединяется с другими героинями, например, Охотницей и Черной Канарейкой, чтобы спасти девушку по имени Кассандра от бандитов Черной Маски.

Ранее "Страна" писала о том, что опубликован финальный трейлер "Ведьмака".

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