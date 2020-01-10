Авиаонцерн Boeing опубликовал внутренние документы о разработке лайнера 737 MAX, который дважды потерпел крушение - 29 октября 2018 года в Индонезии и 10 марта 2019 года в Эфиопии. В частности, общественность получила доступ к переписке сотрудников компании, которые критиковали конструкцию скандального самолета. Об этом информирует Reuters.

Так, один из сотрудников высказался о Boeing 737 MAX так: "Этот самолет спроектировали клоуны, которыми руководят обезьяны".

Как уточняет CNBC, такой комментарий содержится в обсуждении проблем компьютерного управления лайнером.

В переписке за 8 февраля 2018 года, когда самолет уже совершал пассажирские перелеты и за восемь месяцев до первой из двух аварий со смертельным исходом, сотрудник спрашивает своего коллегу: "Вы бы посадили свою семью на самолет, обученный на тренажере MAX? Я бы не стал". Второй сотрудник ответил: "Нет".

Сообщается, что компания Boeing при публикации документов предупредил, что они содержат "провокационные заявления" и заранее извинился за содержание переписки.

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