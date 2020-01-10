Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко и президент Украины Владимир Зеленский встретились с послом США в Киеве Кристиной Квин. Об этом он написал в Твиттере в пятницу, 10 января.

"Вместе с президентом Владимиром Зеленским встретились с представителями США, в частности с руководителем посольства в Украине Кристиной Квин", - написал он.

По его словам, во время встречи были получены важные данные, которые будут обработаны украинскими специалистами. Также Пристайко отметил, что сегодня в 15:00 он вместе с президентом поговорят с Госсекретарем США Майком Помпео.

Скриншот: Twitter/Вадим Пристайко

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал версию с атакой ракеты по самолету МАУ неподтвержденной и попросил у Запада доказательства.

Также мы писали, что у Зеленского попросили международных партнеров помощи в расследовании крушения самолета МАУ в Иране.