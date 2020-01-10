В Государственном бюро расследований, в котором в конце декабря прошлого года поменялся глава, стартовали конкурсы на руководящие должности.

В то же время их участники заявляют о сомнительных условиях подачи документов.

"ГБР объявило о подачи документов на должность заместителя директора ГБР 29 декабря. При этом срок подачи был оговорен с 30 декабря по 3 января. Учитывая, что большая часть из этих дней были выходными, то на сбор огромного пакета документов, а это декларация, справка от нарколога, справка о несудимости и прочее, отводилось лишь два дня. Такое чувство, что это специально под кого-то было сделано", - рассказывает "Стране" участник конкурсной программы Константин Грицишен.

Он сказал и о странной работе сайте НАПК, куда нужно было подать декларцию.

"Декларацию я подал 6 числа, ее нужно было подать в электронном виде и сразу же оттуда распечатать. В электронном виде я подал ее с первой попытки, а вот распечатать ее из-за непонятных проблем с сайтом получилось с попытки пятой и то лишь часть декларации я смог распечатать. Поэтому вчера я в ГБР привёз не всю декларацию, а сайт НАЗК только сегодня заработал, так как надо", - сказал Грицишен.

Кроме того, он обращает внимание на то, что согласно утвержденному порядку проведения конкурса о назначениях на должности в ГБР срок подачи документов оговаривается 15-дневным периодом. К тому же этот срок директор ГБР может увеличивать, исходя из определенных обстоятельств, но никак не сокращать.

"Вчера, когда я приехал подавать документы в ГБР на одну из должностей, мне сотрудница Бюро сказала, что порядок о 15-дневном сроке подачи документов уже не действует, вроде есть новый, но она не знает, где он. Документы у меня приняли, но сказали, что их не зарегистрируют, так как истёк срок подачи" - рассказал Грицишен.

Ранее "Страна" писала о скандале с объявление конкурса на заместитель главы ГБР.

Также мы писали о том, что в ГБР уже приходят люди, которые представляются будущими заместителями главы Госбюро (хотя конкурс еще к тому времени не был проведен) и требует материалы уголовных дел. Из-за чего уже было написано заявление о преступлении против нового и.о. директора ГБР Ирины Венедиктовой.