Народный депутат Украины и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук, который ранее забыл задекларировать свой гонорар за выступление в Минске, проводит свои новогодние каникулы в Таиланде рядом с туристическим городом Пхукет.

В сети появилось видео отдыха нардепа. На нем видно, как Вакарчук стоит у берега Андаманского моря.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский встретил Новый год на западе Украины - в Гуте. Потом совершенно внезапно он оказался в Омане, о чем первой сообщила "Страна". Под покровом ночи 9 января он вернулся оттуда чартером.

А экс-президент страны Петр Порошенко 3 января не пришел на допрос в ГБР, так улетел вместе с семьей отдыхать на Катар рейсовым самолетом. Позже юрист Андрей Портнов сообщил, что свой отдых Порошенко провел на Сейшелах, где плавал на 60-метровой яхте KATINA. Стоимость ее аренды с учетом топлива составляет около 350-380 тысяч долларов в неделю.