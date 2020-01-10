Киевлянам начали приходить декабрьские платежки за коммунальные услуги. В них власть обещала снизить тарифы на тепло и горячую воду.

"Страна" собрала первые отзывы о новых платежках.

Обещания о снижении тарифов

Президент Владимир Зеленский в конце ноября на совещании поставил правительству задачу снизить тарифы ЖКХ. "Цены на газ уменьшились, а тарифы - нет. Почему так? Ищем пути, как снизить цену и сделать так, чтобы за декабрь украинцы получили меньшие квитанции за отопление", - прокомментировал он свое решение в Facebook.

Премьер-министр Алексей Гончарук на том же совещании предложил подать законопроект от президента как неотложный и снизить тарифы уже этой зимой. ему возразили, что нужно обсудить это с регулятором, в ответ он пообещал все это "отхороводить".

24 декабря Гончарук во время встречи Совета регионов заявил, что суммы в платежках украинцев за тепловую энергию уже в декабре могут быть снижены на 20 и более процентов.

8 января в КГГА пообещали, что "Киевтеплоэнерго" снизит цены на отопление и горячую воду для жителей города. Сумма в платежках за декабрь станет меньше на 22-23%.

Что пишут в соцсетях

В группе "Соломенка Киев" киевляне, получившие декабрьские платежки, рассказывают, какие суммы в них стоят.

"Счет за отопление в декабре 2019 года на 20% меньше, чем в ноябре 2019 года. Но правда из-за ремонта теплотрассы не было отопления несколько дней", - пишет житель Соломенки.

Киевлянка Наталия Гопкало сообщила, что у нее сумма в платежке в два раза меньше, чем обычно.

Другая пользовательница говорит, что ей пришел счет на 166 гривен меньше.

Еще одной киевлянке снизили сумму в платежке на 500 гривен.

Есть и такие, у которых ничего не изменилось по тарифам в этом месяце.

А у некоторых киевлян, наоборот, насчитали еще большую сумму, чем в прошлые месяцы.

В то же время многие указывают, что причина снижения платежек - не в понижении цен, а в экономии на отоплении за счет относительно теплой для декабря погоды.

"Люди, это не тарифы снизили, а потребление отопления". "Конечно же аномально теплый декабрь - однозначно заслуга солнцеликого", - пишут пользователи.

Ранее "Страна" писала, что "Укрпочта" подняла тарифы с 1 января.

Также мы рассказывали, как именно будет происходить снижение тарифов на отопление.