Офис Генерального прокурора Украины обратился к Канаде с просьбой предоставить имеющуюся у канадской стороны информацию, которая может способствовать расследованию уголовного производства по факту крушения пассажирского самолета авиакомпании Международные авиалинии Украины, которое произошло 8 января в Тегеране. Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

Как напомнили в Офисе генпрокурора, накануне, 9 января, во время официального выступления премьер-министра Канады Джастина Трюдо была обнародована информация, которая может свидетельствовать о наличии у канадской стороны доказательств, в том числе данных разведывательных органов, относительно возможного поражения украинского самолета ракетой.

Ранее "Страна" пыталась разобраться был ли на самом деле украинский "Боинг" в Иране сбит ракетой.

Также мы сообщали, что сегодня в Иране вскроют черные ящики потерпевшего крушения самолета МАУ.