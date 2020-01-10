Штаб ООС объявил о задержании на Донбассе "свидетеля для Гааги" по депу МН-17
Пограничники из состава Объединенных сил в Донецкой области задержали сепаратиста, который занимался охраной места и остатков сбитого самолета рейса "МН-17".
Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС в пятницу, назвав задержанного "очередным свидетелем для Гааги".
Как сообщается вчера, в результате реализации оперативной информации, пограничниками был задержан гражданин Украины 1994 года рождения.
В ходе опроса задержанного правоохранители выяснили, что в течение второй половины 2014 года, в разгар боевых действий на Донбассе, он проходил службу в составе одного из военизированных подразделений сепаратистов.
"Начиная с конца августа 2014 года, осуществлял охрану места крушения, сбитого российскими войсками самолета рейса "МН-17", - говорится в сообщении.
Задержанного передали представителям Национальной полиции. В ЕРДР внесены сведения о выявлении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности".
Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.
Скриншот: Facebook/ Операція об'єднаних сил
Ранее сообщалось, что Украина и Россия шпионили за миссией Нидерландов по расследованию катастрофы МН-17.
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