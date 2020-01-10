Пограничники из состава Объединенных сил в Донецкой области задержали сепаратиста, который занимался охраной места и остатков сбитого самолета рейса "МН-17".

Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС в пятницу, назвав задержанного "очередным свидетелем для Гааги".

Как сообщается вчера, в результате реализации оперативной информации, пограничниками был задержан гражданин Украины 1994 года рождения.

В ходе опроса задержанного правоохранители выяснили, что в течение второй половины 2014 года, в разгар боевых действий на Донбассе, он проходил службу в составе одного из военизированных подразделений сепаратистов.

"Начиная с конца августа 2014 года, осуществлял охрану места крушения, сбитого российскими войсками самолета рейса "МН-17", - говорится в сообщении.

Задержанного передали представителям Национальной полиции. В ЕРДР внесены сведения о выявлении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности".

Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Скриншот: Facebook/ Операція об'єднаних сил

Ранее сообщалось, что Украина и Россия шпионили за миссией Нидерландов по расследованию катастрофы МН-17.

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