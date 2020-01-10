Согласно данным Государственной службы статистики впервые за годы независимости в декабре для потребителей цены снизились на 0,2%.

Об этом в Facebook написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Сообщается, что ранее в декабре фиксировался только рост цен. По словам министра, нетипичное снижение цен в декабре вызвано такими факторами:

- существенная ревальвация гривны (только на протяжении декабря среднемесячный обменный курс гривны к доллару США укрепился на 3,1%). Благодаря этому фактору снизились цены на преимущественно импортные товары: фрукты, одежду и обувь, бытовую технику, фармацевтическую продукцию, топливо и масла, автомобили и другие.

- снижение цены на природный газ для населения на 11,2% (с начала года цены снизились на 28,7%).

- расширение предложения мяса и мясопродуктов, сахара, масла и других продуктов. Прекратился рост цен на рынке молочных продуктов, что позволило сломать сезонность продовольственного рынка и оставить цены неизменными по сравнению с предыдущим месяцем. (за последние два десятилетия в декабре всегда фиксировался рост цен на продукты питания)

Также стало известно, что базовый индекс потребительских цен снизился на 0,3% (в годовом исчислении замедлил рост до 3,9% по сравнению с 4,8% в ноябре) небазовый индекс потребительских цен по расчетам Минэкономики снизился на 0,1% (в годовом исчислении замедлил рост до 4,3% по сравнению с 5,6% в ноябре).

Ранее "Страна" писала о том, что Госстат заявил о замедлении в 2019 году в Украине инфляции до 4,1%.

Недавно мы сравнили зарплаты, цены, обещания политиков 2010 и 2020 годов.