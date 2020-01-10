Эти зимние праздники топовые украинские политики провели за границей, не афишируя своих поездок.

Владимир Зеленский тайно улетел в жаркий Оман, Петр Порошенко бороздил Индийский океан на фешенебельной яхте, глава СБУ Иван Баканов отдыхал на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах, Святослав Вакарчук загорал на пляже в Таиланде.

При этом Петра Порошенко не смутило, что его ждали на допрос в ГБР.

А Владимиру Зеленскому пришлось прервать пребывание в Омане из-за крушения украинского самолета в Иране. Баканов же и Богдан, по крайней мере по состоянию на вечер 8 января, в Киеве так и не появились.

"Страна" собрала информацию о тайных зимних каникулах украинских топ-чиновников.

Порошенко на Сейшелах

Раньше всех на зимние каникулы за границу отправился экс-президент Петр Порошенко. В позапрошлом году он выбрал для новогоднего отдыха Мальдивы, после чего разразился скандал: по-вперых президент уехал тайно, во-вторых отдых стоил баснословно дорого для президента вюющей страны.

Но теперь Порошенко не президент, и он снова поехал на тропические острова. Впрочем, по-прежнему не афишируя эту информацию.

В преддверии Нового года - 30 декабря - он улетел с семьей в Катар рейсовым самолетом. Катар - популярный пересадочный пункт для путешествий по островам Индийского океана и по юго-восточной Азии.

И действительно выяснилось, что дальше он направился на Сейшельские острова, где проводил время на 60-метровой яхте KATINA под флагом Маршалловых островов. Фото яхты обнародовал юрист Андрей Портнов.

Стоимость аренды такой яхты в этот сезон с учетом топлива составляет около 350-380 тысяч долларов в неделю.

Время от времени яхта подходила к острову Фрегат, пляжи на котором считаются лучшими в мире - поделился подробностями Портнов.

Один из пляжей на острове Фрегат

Кстати, в это время Порошенко ждали в ГБР 2 января на допрос по поводу подозрения в госизмене (из-за подписания Минских соглашений в 2014 году). Однако затем допрос перенесли на 24 января.

Во время роскошного отпуска аккаунты экс-президента в соцсетях продолжали активно наполняться, создавая видимость его бурной политической деятельности. 6 января он призвал отправить украинских спасателей тушить пожар в Австралии. А также поздравил украинцев с Рождеством, обнародовав записанный заранее видеоролик.

"Надеюсь, вы уже посетили нашу елку Roshen Winter Village. Если нет – поспешите! Я проверил – настоящая зимняя сказка гарантирована", - говорится в посте в Twitter. Также Порошенко опубликовал видео, как вокруг елки катаются на коньках.

Порошенко вернулся в Украину 8 января.

Он прилетел рейсом из Катара (куда долетел с Сейшел чартером, который ему, по данным Портнова, обошелся в 80 тысяч долларов).

В распоряжении "Страны" оказалось фото экс-президента. На снимке видно, как он забирает свой багаж с полки в бизнес-классе перед тем, как выйти из самолета в аэропорту "Борисполь".

То есть Петр Порошенко провел примерно неделю на отдыхе в Индийском океане.

Зеленский в Омане

Владимир Зеленский сообщил, что проведет Новый год на Прикарпатье в Ивано-Франковской области. Он отбыл с семьей на отдых в президентскую резиденцию "Синегора" в Гуте.

По данным "Страны", вместе с ним Новый год встречали помощник Андрей Ермак и заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко с семьями. Глава Офиса президента Андрей Богдан также был приглашен в Гуту, но, по данным источников "Страны", предпочел поехать на праздники на горнолыжные курорты Франции и Швейцарии. А потом отправился отдыхать на китайский остров Хйанань.

1 января, в социальных сетях появились фотографии 41-летнего президента Владимира Зеленского на горнолыжном курорте Буковель. Фото в Instagram выложил лыжник.

4 января источники в Офисе президента сообщили, что Владимир Зеленский планирует пробыть в госрезиденции "Синегора" как минимум до 9 января. При этом, рассматривался вариант, что он приедет и позже - 10, 11 или 12 января, если все будет тихо.

Однако уже 5 января "Страна" эксклюзивно сообщила о том, что Владимир Зеленский с семьей покинул Украину и без огласки улетел отдыхать в Оман - государство на Аравийском полуострове.

Там он остановился в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel - одном из самых роскошных в Омане. Стоимость одной ночи в отеле доходит до 4000 евро, если жить в президентском люксе.

Отель Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel

Также в распоряжении "Страны" оказался снимок Зеленского из Омана в живописном саду.

Владимир Зеленский в Омане

После публикации "Страны" Офис президента подтвердил поездку Зеленского в Оман. Однако не с целью отпуска.

"Президент Владимир Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства. Там в ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне", - заявили в пресс-службе Офиса Президента.

При этом оставалось неясным, почему о поездке ничего не сообщили заранее и почему она была за счет Зеленского, если это был рабочий визит.

А в Офисе президента позже подкрепили сообщение фотографиями, где Владимир Зелеснкий встретился с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.

А затем обнародовали еще одно фото с этой встречи, на котором был запечатлен Андрей Ермак.

Но в то, что президент поехал на новогодние праздники работать в Оман, никто не поверил. В соцсетях его начали сравнивать с Порошенко, тайно укатившим на Мальдивы. А другие озаботились тем, что Зе находится на Ближнем Востоке, где вот-вот могла начаться война из-за противостояния США и Ирана.

Именно в этом регионе, в Иране, 8 января разбился украинский Боинг и погибли 176 человек.

Трагедия с самолетом МАУ стала поводом для возвращения Владимира Зеленского в Киев. Утром 8 января об этом сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель. Однако Зеленский вернулся в Украину ночью 9 января.

Частный борт, на котором находился президент Украины, приземлился в столичном аэропорту Киев (Жуляны). Это произошло в 02:40 по Киеву. Для перелета использовался Bombardier Global Express 6000. Год выпуска 2014. Оператор - Vista Jet (Мальта). Обошелся перелет от 65 до 100 тысяч долларов.

После приземления к самолету подъехал автомобиль Mercedes-Benz Vito, который направился на Банковую и за 15 минут заехал на территорию Офиса президента, где Владимир Зеленский провел совещание с топ-чиновниками.

Позже у президента опубликовали фотографию ночного заседания на Банковой. На фото, помимо указанных выше, есть Андрей Ермак, помощник Зеленского, ездивший с ним в Оман. Спиной сидит пресс-секретарь Юлия Мендель.

Встреча завершилась около 4 утра. После этого Владимир Зеленский записал видеообращение по трагедии в Иране и возложил цветы к фотографиям погибших в аэропорту "Боисполь".

На этой встрече не было главы Офиса президента Богдана (он к тому времени еще не вернулся с Хайнаня), а также главы СБУ Ивана Баканова. Последний, как выяснилось, катался на лыжах в Альпах.

Баканов в Куршавеле

8 января в сети появились фото отдыха главы СБУ Ивана Баканова в Куршевеле. Он отдыхал на элитном горнолыжном курорте во французских Альпах.

Фото опубликовал в Facebook журналист программы "Схемы" Михаил Ткач. На снимке Баканов сидит на террасе одного из деревянных шале с телефоном в руке.

Фото: Facebook/ mixailotkach

На втором снимке глава СБУ запечатлен на улице в компании четырех человек.

Фото: Facebook/ mixailotkach

Куршевель в праздники также посетили генпрокурор Руслан Рябошапка и его первый заместитель Виталий Касько. По крайней мере, об этом сообщается в Telegram-канале "Темный рыцарь".

"По данным наших источников, французский курорт Куршавель на праздники посетили также генпрокурор Рябошапка и его первый зам Касько. Просим журналистов при первой возможности задать чиновникам прокуратуры вопрос, в каких отелях они там останавливались и когда соответствующая информация будет в их декларациях", - говорится в сообщении.

Вакарчук в Таиланде

10 января появилось фото отдыхающего в Таиланде Святослава Вакарчука. Народный депутат Украины, лидер партии "Голос" проводит свои новогодние каникулы в Таиланде рядом с городом Пхукет.

Фото опубликовал телеграм-канал "Влада Українська". "Ситуация воняет. Наш самолет разбросан под Тегераном, политики друг друга хуже - по лыжным курортам. А где в эти страшные дни находится лучший из лучших, лидер демократической оппозиции и совесть нации Славко Вакарчук? Лидер партии "Голос" загорает в Таиланде! Рядом с Пхукетом, если вы понимаете о чем я", - говорилось в сообщении.

Имеется в виду, что в Пхукете очень любят отдыхать россияне.

Позже появилось и видео отдыха нардепа. На нем видно, как Вакарчук стоит у берега, по колено в воде Андаманского моря.

И еще одно фото, где лидер "Голоса" сидит на песке.

Фото: Андрей Портнов

Свою поездку в Таиланд политик не афишировал. Упоминаний об отдыхе нет в его соцсетях. Последняя его запись в Instagram была обнародована два дня назад. 8 января Вакарчук выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Иране.

А до этого, 2 января, он ответил на новогоднее обращение Владимира Зеленского стихом о сладкой вате.