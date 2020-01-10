Черные ящики потерпевшего в Тегеране крушение украинского пассажирского самолета будут вскрыты сегодня, 10 января. Об этом сообщает место информагентство IRNA.

Уточняется, что информацию о том, что бортовые самописцы лайнера МАУ вскроют сегодня, 10 января, озвучил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар. Также иранское телевидение уже показало черные ящики в эфире.

По словам официального представителя МИД Ирана Аббаса Мусави, делегация из 10 канадских представителей отправилась в Тегеран для расследования катастрофы украинского самолета Boeing-737.

Напомним, в результате крушения украинского самолета Boeing 737 8 января погибли 176 человек.

Ранее "Страна" писала о том, Зеленский назвал версию с атакой ракеты по самолету МАУ неподтвержденной и попросил у Запада доказательства.

Также мы сообщали, что Иран отрицает ракетный удар по украинскому самолету.