8 января Офис Президента, содержание которого при Зеленском оказалось дороже чем при Порошенко, опубликовал вакансию на сайте поиска работы Work.ua на должность руководителя экспертной группы по вопросам информационных стратегий.

"Мы ищем человека, который обеспечит формирование государственной информационной политики и наладит эффективную и прозрачную коммуникацию Офиса Президента Украины", - говорится на странице вакансии. Так, успешно прошедших собеседование ждет зарплата в 10 тысяч 10 гривен в месяц. Однако указана и возможность получения работником надбавки в 33 тысячи 200 гривен - за выполнение особенно важной работы.

Однако трудности у желающих поработать на госслужбе возникли уже на этапе подачи документов. Так, согласно данным на сайте, соискатели должны были успеть подать заявку до 9 января 2019 - то есть за год до дня опубликования вакансии. Вероятно, это ошибка составителя вакансии и имелся в виду 2020-й год, но даже в таком случае у претендентов оставались лишь сутки для подачи вакансии.

Скриншот: work.ua

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