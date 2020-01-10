Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания вчера назначил внеплановые выездные проверки телеканалов ZIK и "112".

Заявляется, что в их эфире звучали некие противоправные высказывания.

В частности, у 112 канала крамолу нашли в высказываниях Виктора Медведчука, Петра Симоненко, Вадима Рабиновича, Анны Герман, Ильи Кивы, Натальи Королевской, Олега Волошина, Олега Ляшко, Николая Дульского и Рената Кузьмина.

На "112" уже отреагировали на внеплановую проверку. Телеканал считает такое решение Нацсовета продолжением политики наступления на свободу слова в Украине. И отмечается, что эти заявления прозвучали в прямом эфире, а потому журналисты не могут нести за них ответственность.

По данным источников "Страны" в Нацсовете, внеплановая проверка каналов 112 и ZIK, которые принадлежат нардепу Тарасу Козаку - соратнику одного из лидеров "Оппоплатформы" Виктора Медведчука, является шагом к подготовке лишения их лицензии.

"По итогом проверки будет вынесено предупреждение, после чего Нацсовет обратится в суд по лишению лицензии", - говорит источник.

Также, по его словам, из Офиса президента поступила команда активизировать судебный процесс по лишению лицензии еще одного телеканала Тараса Козака NewsOne (суд по нему тянется еще с осени прошлого года).

"В целом, по всем трем каналам идет сигнал об активизации работы по прекращению их вещания", - сказал источник в Нацсовете.

Он связывает эту активность как с политическим подтекстом (желание властей ослабить позиции своих конкурентов из "Оппоплатформы"), так и с чисто медийным - вскоре должен быть запущен русскоязычный телеканал для вещания на Донбасс (который, в тоже время, будет вещать и на всю Украину) и под него ведут зачистку информпространства.

Источники в Нацсовете также сообщили "Стране", какие именно высказывания в эфире телеканала 112 Нацсовет счел противозаконными.

Приводим прямые цитаты, в которых регулятор заподозрил крамолу.

Нардеп Виктор Медведчук:

"То, что произошло на Донбассе, начиналось с реакции на то, что происходило в Киеве. Вот кто-то взял и захватил оружие (незаконно, подчеркиваю), допустим, в западных областях Украины и в других областях – в СБУ, в полиции, и с этим оружием пришел в Киев. А кто-то захватил там оружие и остался там, в Донецке и Луганске. Помните захват Луганского СБУ, Донецкой областной администрации?.. Поэтому это процессы, они были – "кто-то отвечал кому-то". И вот этот кто-то отвечал, а тот, кто отвечал, получал реакцию от этого кого-то…"

Нардеп Вадим Рабинович:

"Я считаю, что рабство, которое они вводят в Украине, начиналось с тарифов. Для того, чтобы человека сделать послушным рабом, надо загнать его в финансовую пропасть".

"Третье, они (власть Зеленского - Ред.) прогнулись под узкую небольшую группу в стране националистов, псевдопатриотов, тех, кто разжигают войну, и ничего с ними сделать не могут, они не знают, как с ними бороться. И четвертое, и последнее, это не власть развития Украины, это не власть нашего будущего, она продолжать будет убивать свой народ, она будет продолжать свои экономические,.. выпихивать за границу молодежь".

"На наших глазах сегодня методично уничтожают свободу слова. На наших глазах сегодня выполняют распоряжения, которые озвучены еще были Банковой по уничтожению каналов News One, 112 и ZIK. Только потому, что они выражают другое мнение. На ваших глазах сегодня этот неполномочный, обрезанный какой-то совет, где половина или сколько 9/10 тех, кто еще при Порошенко остались, боясь за свои задницы, потому что они понимают, что они незаконны, сегодня вынесли решение, самый популярный сегодня не информационный канал лишить лицензии. Да во всех странах мира это явилось бы сегодня предметом, я не знаю, самого большого информационного взрыва. А мы молчим потому, что мы привыкли к беззаконию и нас они втянули в продолжающее беззаконье. Они говорят, что они по-русски не понимают, я им по-украински "сьогодні, зараз, вони знищили свободу слова, вони достойні нащадки Геббельса".

Нардеп Олег Волошин:

"Мы считаем, что бюджет должен был идти в сторону, первое – сокращение финансирования сектора безопасности, потому что мы ждали мира, а мир — это не только прекращение гибели людей, это и прекращение бесконечных трат на войну, на эту, которую как мы знаем тратиться крайне неэффективно, не говоря уже о том, что все эти траты никогда не сделали и не сделают украинскую армию способной победить в прямом конфликте с Россией. Это любой, самый радикальный националист понимает, что в прямом конфликте с российской армией мы победить не можем. Поэтому зачем тратить такие сумасшедшие деньги, которых не хватает сегодня сиротам, ветеранам, пенсионерам, ученым, учителям и так далее для того, чтобы просто выбрасывать в топку войны. Это самое глупое, что может сделать страна... … Мы продолжаем платить за войну…".

Нардеп Наталья Королевская:

"Вятрович, который занимался провокациями и делал все, чтобы противопоставить людей в Украине: то он 8 марта отменял, то 9 мая отменял, то бандеризацию Украины тут реализовывал, вот делал все, чтобы люди друг друга, живущие в одной стране, просто ненавидели"

Экс-министр юстиции, юрист Елена Лукаш:

"На нем (Майдане - Ред.) гибли правоохранители и протестующие, а потом, а потом те, кто стали выгодополучателями Майдана, превратили в место преступления всю страну, всю страну – отторгли Донбасс и сдали Крым, это мое убеждение совершенно".

"Но там же не написано, что эта революция достоинства в соответствии с законом "Об амнистии Майдана" вообще-то названа действием, направленным на захват государственной власти, действием, направленным на диверсию, то есть убийства, массовые убийства людей общественно-опасным способом. Что амнистировались этим героям грабежи, вымогательства, пропаганда войны, терроризм, бандитизм".

"Поэтому одни герои, которые защищали общественный порядок, были преданы забвению, преданы осуждению, выброшены, а вторые, которые не являлись героями, зачем-то героизированы и щедро оплачены деньгами налогоплательщиков и других неравнодушных благотворителей".

Нардеп Ренат Кузьмин:

"Если мы скажем, что создание "ДНР" и "ЛНР" – это реакция на антиконституционный захват власти в Киеве, это попытка защититься от распространения влияния заговорщиков на всю территорию Украины, то в таком случае "ДНР" и "ЛНР" являются образованиями, призванными защитить население от противоправных действий. В таком случае это можно назвать и необходимой обороной, и крайней необходимостью".

Экс-министр транспорта Евгений Червоненко:

"Почему я не имею права сказать Львову: "Что вы делаете? Если вы умеете по-львовски жить, вмієте так трохи чити на домі. Якщо ти керівник, то ми з тобою так, а коли ти впав, то ще з носака, хоть я тобі не потрібен. Вы не понимаете или вы сознательно думаете, что у вас лежит у каждого или карта побуту или польский паспорт уже. Вы где жить собираетесь? Вы кричите об Украине, а сами на всякий случай уже там. И два раза в день некоторые умудряются мотануться в Польшу по бизнесу или по контрабанде".

Экс-советник Януковича Анна Герман:

"И то, что сделал" режим", который ушел,"режим Порошенко", то, что они внесли в Конституцию интеграцию Украины в НАТО, это нанесло огромный ущерб Украине. Потому что это стало причиной всех внешних конфликтов, всех проблем Украины, которые она имеет.

Да, но мы разбудили зверя. Вы понимаете, что Россия никогда не допустит НАТО у своих границ так близко с украинской стороны. Никогда. И это понимают на Западе и поэтому не спешат с этой интеграцией. Да, мы можем добиваться стандартов НАТО в нашей армии, в нашей обороне, но вступать в НАТО - это значит напрашиваться на непосредственный конфликт с нашим ближайшим соседом, с нашим сильным соседом. Внесение в Конституцию этой нормы запрограммировало нас на перманентный конфликт".