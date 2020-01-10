Версию американских СМИ и правительств Канады и Британии о том, что украинский Boeing был сбит иранской ПВО можно легко и однозначно проверить. Об том сообщает российское издание Новая газета со ссылкой на источники, прошедшие службу в ПВО.

Как отмечается, еще в 2007 году Иран получил последние из 29 комплексов 9К331 "Тор-М1", купленных им в России по межправительственному соглашению. Благодаря разведывательной информации о размещении подразделения достоверно определить, что работала именно РЛС "Тор-М1", совсем несложно. Так, по информации американских источников, радиотехническая разведка зафиксировала включение РЛС незадолго до падения украинского лайнера, поэтому можно быть веренным в том, что он, как минимум, попал в поле зрения "Тор М1" иранской ПВО. То есть перепутать этот зенитный комплекс с чем-то другим радиотехническая разведка США не могла.

По данным этих же источников, спутники зафиксировали два инфракрасных следа при запуске ракет ПВО и один при взрыве возле лайнера. Как отмечает издание, это может говорить о непреднамеренном поражении украинского Boeing иранскими зенитчиками.

Последовательность событий по этой версии следующая:

Сначала иранцы запустили по американским базам в Ираке ракеты, о которых заранее предупредили.

Потом они стали готовиться к возможному ответному удару США и привели в повышенную боеготовность свою систему ПВО.

Во время взлета украинского лайнера иранские зенитчики, защищавшие аэропорт Тегерана, определили Boeing как ракету ответного удара и поразили эту цель, которая оказалась гражданским самолетом.

В то же время есть ряд обстоятельств, которые говорят против этой гипотезы.

Источники издания указывают на то, что "Тор-М1" стрелял по удаляющейся от аэропорта цели. Однако ракетный комплекс оборудован современными системами опознавания целей и на такой короткой дистанции перепутать ракету/беспилотник с огромным лайнером невозможно.

Кроме того, система не может самостоятельно принимать решение об атаке цели, так как она включена в ПВО страны "Хатам аль-Анбия". Это значит, что экипаж конкретного комплекса не имеет полномочий начать стрельбу без команды сверху. Кроме того, вести стрельбу в районе взлетно-посадочной полосы международного аэропорта можно только в самых отчаянных обстоятельствах.

Самой важной уликой. которая может подтвердить "ракетную" версию являются тяжелые поражающие элементы или шрапнели из боеголовки зенитной управляемой ракеты 9К330 (используется в ЗРК "Тор-М1"). Наличие или отсутствие ее следов смогут на месте определить эксперты компании Boeing, приглашенные Ираном, и украинские специалисты, которые уже прибыли в страну.

"Без шрапнели, застрявшей в обшивке, самолетов, сбитых зенитными ракетами, не бывает. Это исключено", - пишет издание.

Ранее канадский премьер-министр Трюдо заявил, что потерпевший крушение в аэропорту Тегерана украинский Boeing 737 был случайно сбит иранской ракетой.

Перед этим американский лидер Дональд Трамп завил, что сомневается в том, что причиной катастрофы украинского лайнера под Тегераном стал технический фактор. Премьер Британии Борис Джонсон добавил, что ракетой, которой, вероятно, сбили самолет, была класса "земля-воздух". С их версиями согласился и премьер Австралии.

Однако в Иране заявили, что эта версия является "психологической манипуляцией США".