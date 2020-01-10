Первый замминистра культуры, молодежи и спорта, а также один из идеологов скандального законопроекта о медиа Анатолий Максимчук за декабрь получил получил более 400 тысяч гривен в качестве зарплаты.

Об этом гласят данные двух деклараций чиновника.

Так, судя по первой декларации, 16 декабря Максимчук получил 157 тысяч 51 гривну зарплаты по основному месту работы (видимо аванс).

Скриншот: declarations.com.ua

А 27 декабря министерство заплатило заместителю министра 248 тысяч 21 гривну. Таким образом, Максимчук за месяц работы получил 405 тысяч 72 гривны.

Скриншот: declarations.com.ua

Напомним, что ранее "Страна" подробно разбирала текст законопроекта о медиа, разработанного министерством культуры.

Мы писали, что законопроект призван отрегулировать деятельность не только СМИ, но и любых поставщиков информации, а Нацсовет по вопросам теле- и радиовещания получит право составлять списки лиц, угрожающих национальному "медиа-пространству".