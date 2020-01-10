Перед крушением украинского пассажирского лайнера разведывательный спутник США зафиксировал тепловой след двух иранских ракет, которые были выпущены в направлении самолета. Об этом сообщает телеканал ABC News, который получил информацию от неназванного высокопоставленного американского представителя.

"Американский спутник фиксировал тепловой след двух ракет, приближавшихся к самолету", - сообщил представитель.

По его словам, американская разведка убеждена, что иранский радар осуществил захват в цель украинского самолета и затем по нему были запущены две ракеты класса "земля-воздух", которые сбили лайнер.

Напомним, телеканал CNN также заявлял о том, что украинский лайнер атаковали две ракеты российского производства и ссылался на анонимного американского чиновника, связанного с разведкой.

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