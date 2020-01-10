Народный депутат Украины, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук проводит свои новогодние каникулы в Таиланде рядом с городом Пхукет.

Об этом сообщил телеграм-канал "Влада Українська", сопроводив текст фотографией политика.

"Ситуация воняет. Наш самолет разбросано под Тегераном, политики друг друга хуже - по лыжных курортах. А где в эти страшные дни находится лучший из лучших, лидер демократической оппозиции и совесть нации Славко Вакарчук? Лидер партии "Голос" загорает в Таиланде! Рядом с Пхукетом, если вы понимаете о чем я", - говорится в сообщении.

Также телеграм-канал анонсировал видео с Вакарчуком, когда количество подписчиков достигнет 10 тысяч. Сейчас их – около 2,3 тысяч.

Фото: Telegram/ Влада Українська

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский встретил Новый год на западе Украины - в Гуте. Потом совершенно внезапно он оказался в Омане, о чем первой сообщила "Страна". Под покровом ночи 9 января он вернулся оттуда чартером.

А экс-президент страны Петр Порошенко 3 января не пришел на допрос в ГБР, так улетел вместе с семьей отдыхать на Катар рейсовым самолетом. Позже юрист Андрей Портнов сообщил, что свой отдых Порошенко провел на Сейшелах, где плавал на 60-метровой яхте KATINA. Стоимость ее аренды с учетом топлива составляет около 350-380 тысяч долларов в неделю.