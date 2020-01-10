Полиция Киева вместе с зоозащитниками с согласия владельца перевезли шесть тигров, который содержались в ненадлежащих условиях на острове Жуков в заброшенном клубе "Tiger Club", в организации, которые специализируются на содержании диких животных.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева в Facebook.

Как отмечается, в Голосеевское управление полиции обратилась киевлянка с сообщением о том, что на острове Жуков в ненадлежащих условиях находятся тигры. Правоохранители выехали на вызов, провели осмотр места происшествия и обнаружили шесть тигров в вольерах, которые не соответствовали условиям их содержания.

Кроме того, правоохранители установили, что по адресу зарегистрирована частная собственность, которая охраняется, но хозяин там не проживает. Собранные сведения полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.

Фото: Facebook/Поліція Києва

"8 января в рамках уголовного производства детективы Голосеевского управления полиции провели дополнительный осмотр места происшествия, во время которого с согласия хозяина его представитель передал шесть тигров на содержание трем спецучреждениям Киевской и Харьковской областей", - говорится в сообщении.

По словам начальника Голосеевского управления полиции Олега Волошина, полицейские территориального подразделения, сотрудники полка полиции особого назначения №2 совместно с нарядом патрульной полиции обеспечивали безопасность граждан, специалистов профильных заведений, которые приехали за тиграми, волонтеров и журналистов:

"Сотрудничество правоохранителей, зоозащитников и представителей организаций, в которые помещены животные, дали положительные результаты. Также полицейские Голосеевского управления полиции проверили и задокументировали новые условия содержания тигров. Согласно нормам законодательства, животные находятся на карантине, во время которого ветеринары установят общее состояние здоровья каждого из них".

В данный момент продолжается досудебное расследование.

Скриншот: Facebook/Поліція Києва

Напомним, 31 декабря стало известно, что в заброшенном киевском клубе "Tiger Club" на острове Водников, нашли шесть взрослых тигров, которых бросили на произвол судьбы. Животные были в тесных вольерах заполненных грязью, водой и фекалиями.

Ранее сообщалось, что хозяину обнаруженных в Киеве беспризорных тигров грозит до 3 лет тюрьмы.

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