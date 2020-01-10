Директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров заявил о планах создать Партию прямой демократии для участия в региональных выборах в нынешнем году. Если проект удастся, то в 2021 году политсила попробует свои силы и в парламентских выборах. Об этом пишет "Коммерсант".

Учредительный съезд новой политсилы запланирован на 5 марта. По словам Вячеслава Макарова, особенностью партии будет мобильное приложение, основанное на технологии блокчейн, в котором участники движения будут проводить голосования. На эту электронную платформу планируют потратить $1 млн. Также в партию пригласят разработчиков из ведущих региональных ИT-компаний.

"Во многих регионах IT-компании являются крупнейшими налогоплательщиками и хорошо знают о местных проблемах",- заявил Макаров.

Кроме самого Макарова, в оргкомитет войдут директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько, замначальника юридической службы "Яндекс.Деньги" Борис Чигидин, гендиректор Unwired Devices Олег Артамонов, а также экс-продюсер "Живого Журнала", совладелец GR-Consulting S.r.l. Тимофей Шевяков.

Вячеслав Макаров. Фото: Instagram/ makarovslava

Напомним, в декабре народный депутат, глава партии "Голос" Святослав Вакарчук выступил на новогоднем корпоративе в Минске у компании Wargaming, которая создала знаменитую игру World of Tanks. Также мы сообщали о том, как соцсети отреагировали на выступление Вакарчука на корпотариве у IT-шников.