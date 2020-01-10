9 января Высший совет правосудия уволила судью Барышевского районного суда Киевской области Елену Литвиненко, которая вынесла решение о приостановлении лицензии авиаперевозчика SkyUp. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Уточняется, что Елена Литвиненко уволена за совершение существенного дисциплинарного проступка. Первая Дисциплинарная палата решила, что судья совершила вмешательства в деятельность ООО SkyUp Airlines, что запрещено законом. Также судья не учла положения специального законодательства, а именно Воздушного кодекса Украины.

Елена Литвиненко. Фото: radiosvoboda.org

Напомним, 25 мая суд отменил лицензию аваперевозчика SkyUp Airlines. Это решение компания обжаловала в Киевском апелляционном суде. 12 июня 2019 года на тот момент еще премьер-министр Украины Владимир Гройсман раскритиковал решение Барышевского райсуда и поручил Минюсту подготовить письмо в органы судебной власти и президенту обо всех похожих случаях.

Позже истица по делу Оксана Пасенко в общении со СМИ заявила, что не пользовалась услугами авиакомпания и иска не подавала. Бывший тогда министром инфраструктуры Владимир Омелян намекал, что за попыткой заморозить лицензию SkyUp может стоять Игорь Коломойский.

25 сентября Киевский апелляционный суд отменил решение Барышевского райсуда Киевской области о приостановке действия лицензии авиакомпании SkyUp Airlines.