В декабре 2019 года было зафиксировано 9 инцидентов с применением силы против работников медиа. Чаще всего насилие против журналистов применялось в Киеве - 7 случаев, а также во Львове и области – 2. Среди пострадавших больше всего женщин - пять журналисток стали жертвами атак.

Об этом говорят данные мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины", который проводит Национальный союз журналистов Украины в месте с партнерами.

Как отмечается, самыми резонансными стали два инцидента с участием правоохранителей, во время которых пострадали фотокорреспондент Радио Свобода Сергей Нужненко и журналистка и оператор hromadske.ua Виктория Рощина и Алексей Никулин. В частности, во время митинга под Верховной Радой в результате столкновения у Сергея Нужненко - ушиб правой руки, многочисленные синяки, разбитые очки и повреждена профессиональная камера.

"Заявление в Печерском райотделе полиции написал по трем статьям – воспрепятствование журналистской деятельности, нанесение телесных повреждений и повреждение журналистской техники", – отмечает Сергей Нужненко в комментарии НСЖУ. – "При этом я заметил, что препятствия совершали именно сотрудники полиции".

Рощину Викторию и Алексея Никулина забрызгали слезоточивым газом, который применили в ходе столкновений между спецназовцами и митингующими. Также у журналистки из рук выбили телефон, когда она снимала противостояние. Кроме того, в сторону журналистов летели палки от палаток, которые протестующие хотели установить возле здания парламента.

Также сразу четверо журналистов пострадали 24 декабря во время освещения судебного заседания в деле убийства Павла Шеремета: Алла Жизневская, журналистка телеканала ZIK; Юлия Корзун, журналистка издания Страна.ua; Антонина Белоглазова и Дмитрий Кучер - журналисты издания "Правовой контроль".

"Такого унижения и травли, которую тогда пережила, я не испытывала никогда в жизни. Кроме оскорбительных слов, я получила удары по рукам, плечам, даже пытались напугать ударом в лицо. Там была бутылка с неизвестным веществом, что было особенно унизительно, и которой угрожали и Дмитрию Кучеру, и мне. Для меня такие вещи недопустимы. Журналист работает с микрофоном и камерой, мы находились там, чтобы объективно освещать события. А всех критиков хотела бы призвать, чтобы они пересмотрели включения и сказали, что было подано необъективно", - рассказала в комментарии НСЖУ Алла Жизневская.

Также в Национальном союзе журналистов отметили, что в большинстве декабрьских случаев препятствования журналистской деятельности по обращениям пострадавших Национальная полиция оперативно начала соответствующие уголовные производства.

"Показательны оперативные действия следователей Национальной полиции, которые объявили подозрение одному из нападавших на журналистов, которые освещали судебный процесс по делу убийства Павла Шеремета в конце декабря", - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко. – "Вместе с тем, оперативного открытия производств за препятствование журналистской деятельности все же недостаточно. Главный результат, которого мы все ждем, – это реальное наказание нападавших. Также по линии МВД должен идти четкий сигнал спецназовцам – во время митингов или беспорядков журналистов не трогать".

Напомним, "Индекс физической безопасности журналистов" – это ежемесячный мониторинг фактов физической агрессии к журналистам в Украине. "Индекс..." заключают совместно НСЖУ и партнеры: ОО "Информационная безопасность", ОО "Платформа прав человека", Академия украинской прессы и Институт развития региональной прессы.

Также мы писали, что подозреваемый в нападении на журналиста Виталий Регор заявил о черепном давлении и стал глотать таблетки во время суда.