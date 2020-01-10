Туристы массово покидают зимние курорты Грузии из-за проблем с водоснабжением. Об этом пишет газета "Взгляд".

Накануне Нового года два главных грузинских курорта - Бакуриани и Гудаури - столкнулись с отключением воды. Водоснабжение восстановили, но буквально через сутки проблема вернулась.

Объединенная водная компания заявила, что причина перебоев - отсутствие снега на курортах. Из-за этого резервуары, которые наполнялись снегом, пусты. Таким образом в Бакуриани воду получают только 10% отелей. А в некоторые гостиницы Гудаури воду подвозят на машинах. Проблему под личный контроль взял премьер-министр Георгий Гахария, но урегулировать вопрос пока не получается.

По данным издания, многие отменяют бронь в отелях и перебираются на базы отдыха на Эльбрусе.

Ранее "Страна" писала о том, что в гостиницах Турции введут новый налог для туристов, который будет зависеть от цены номера.

Также мы сообщали, что Эмираты будут давать туристические визы на 5 лет.