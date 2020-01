Иранский корреспондент BBC Али Хашем опубликовал ролик, на котором показан момент крушения украинского самолета Boeing 737 под Тегераном. Видео он разместил в своем Twitter-аккаунте.

Как видно на записи, снятой из проезжающего мимо автомобиля, около 56 секунд перед крушением самолет летит в огне.

New #video for the #ukraineplanecrash that shows the plane on fire for around 56 seconds before it crashed #Iran #UkrainianAirlines pic.twitter.com/4ZfSFSRqqq