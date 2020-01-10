Иранский корреспондент BBC Али Хашем опубликовал ролик, на котором показан момент крушения украинского самолета Boeing 737 под Тегераном. Видео он разместил в своем Twitter-аккаунте.

Как видно на записи, снятой из проезжающего мимо автомобиля, около 56 секунд перед крушением самолет летит в огне.

Напомним, 8 января Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" выполнял рейс Тегеран — Киев со 168 пассажирами и 9 членами экипажа на борту. Он упал через несколько минут после вылета, выживших нет.

Среди версий крушения на Украине рассматривают взрыв техногенного или террористического характера, столкновение с беспилотником или другим летающим объектом. В Иране настаивают, что катастрофа произошла по техническим причинам.

Ранее сообщалось, что Иран и Украина договорились о совместной расшифровке черных ящиков "Боинга" МАУ.

Также мы писали, что Иран сбил самолет МАУ двумя ракетами российского производства.