Опубликовано новое видео крушения самолета МАУ в Иране
Иранский корреспондент BBC Али Хашем опубликовал ролик, на котором показан момент крушения украинского самолета Boeing 737 под Тегераном. Видео он разместил в своем Twitter-аккаунте.
Как видно на записи, снятой из проезжающего мимо автомобиля, около 56 секунд перед крушением самолет летит в огне.
New #video for the #ukraineplanecrash that shows the plane on fire for around 56 seconds before it crashed #Iran #UkrainianAirlines pic.twitter.com/4ZfSFSRqqq— Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) 10 января 2020 г.
Напомним, 8 января Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" выполнял рейс Тегеран — Киев со 168 пассажирами и 9 членами экипажа на борту. Он упал через несколько минут после вылета, выживших нет.
Среди версий крушения на Украине рассматривают взрыв техногенного или террористического характера, столкновение с беспилотником или другим летающим объектом. В Иране настаивают, что катастрофа произошла по техническим причинам.
Ранее сообщалось, что Иран и Украина договорились о совместной расшифровке черных ящиков "Боинга" МАУ.
Также мы писали, что Иран сбил самолет МАУ двумя ракетами российского производства.