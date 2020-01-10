10 января Апелляционный суд Киева рассматривает повторное обращение Андрея Антоненко ("Рифмастера"), которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. Сторона защиты ходатайствовала об изменении меры содержания. Сейчас Антоненко находится в СИЗО.

Изначально заседание было назначено на 8 января. В этот же день Апелляционный суд оставил под домашним круглосуточным арестом еще одну подозреваемую Яну Дугарь. Что касается Антоненко, то он, находясь в СИЗО, связался с судом по видеосвязи. Однако его адвокат заявил ходатайство о доставке подзащитного в суд. Сам Антоненко тоже изъявил желание присутствовать на заседании. В итоге был оглашен перерыв до момента привода Антоненко-Рифмастера в суд.

Напомним, что утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. 12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. Среди них и Андрею Антоненко.

Прямая трансляция:

12:25 Защита просит отменить решение суда первой инстанции об аресте Антоненко

12:15 Адвокаты говорят, что содержание под стражей - самая строгая мера пресечения, а у следствия нет обоснованных доказательств вины Антоненко

12:07 Прокурор просит приобщить материалы о том, что Антоненко хранил мину у себя в квартире

12:00 Адвокаты напоминают, что многие хотят взять Антоненко на поруки. Просят приобщить заявления к материалам дела

11:58 Суд частично удовлетворил ходатайство. Диск с записью - рассмотреть, в истребовании экспертизы - отказать

11:57 Прокурор просит ходатайство отклонить. Говорит, что адвокаты затягивают суд

11:56 Судья: это обстоятельство заявлялось ранее в суде?

Адвокат: Не заявлялось. О нем нам стало известно несколько дней назад из СМИ.

11:55 Адвокаты заявляют, что из данных экспертизы, следует, что нет весомых доказательств для подозрения Антоненко

11:45 Адвокат в рамках ходатайства зачитывает результаты экспертизы, что человек на видео, который закладывал взрывчатку, ростом 174-175 см, а у Антоненко рост 180 см. По мнению адвоката, обвинение должно было изучить эти данные при предъявлении подозрения.

11:43 Суд отказал в ходатайстве в целях безопасности. Антоненко останется в стеклянном боксе

11:42 Прокурор против. Говорит, что у адвокатов было достаточно времени, чтобы пообщаться с подзащитным. Кроме того, это угрожает обеспечению безопасности

11:41 Адвокаты просят, чтобы Антоненко сел рядом с ними за стол во время судебного заседания

11:39 Заходит коллегия судей

11:35 В зале находятся прокуроры, адвокаты Антоненко. Сам он также находится в боксе.

11:25 Антоненко заводят в суд под конвоем

Фото: facebook.com/rok.org.ua

11:10 Судьи Киевского апелляционного суда заявили об угрозах со стороны адвоката Юлии Кузьменко - еще одной подозреваемой по делу Шеремета. Адвоката Владислава Добоша обвинили во вмешательстве в вопросы правосудия.Заявление коллегии судей опубликовано на сайте "Судебная власть Украины".

11:00 Суд должен рассмотреть третью апелляционную жалобу адвокатов Антоненко об отмене содержания под стражей. Предыдущие две суд оставил без удовлетворения.