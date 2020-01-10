Великобритания намерена запустить собственный и независимый от ЕС санкционный режим, с помощью которого Лондон сможет, в частности, блокировать активы лиц, подозреваемых в нарушении прав человека, передает "Интерфакс-Украна" со ссылкой на Financial Times.

Британия планирует объявить о собственном санкционном механизме в феврале, после выхода страны из ЕС. Лондон получит возможность действовать в этой сфере более быстро и решительно, не согласовывая, как сейчас, свои санкционные меры с 27 другими странами ЕС.

По данным издания, вслед за объявлением о санкционном механизме в феврале-марте может появиться список конкретных лиц, к которым будут применены ограничительные меры.

По данным источников газеты, под первую волну санкций могут попасть граждане России, Ливии, Северной Кореи, а также, не исключено, Саудовской Аравии.

Министр иностранных дел Британии Доминик Рааб планирует применить при введении ограничительных мер положение национального законодательства, названное по имени юриста Сергея Магнитского, которое позволяет блокировать активы и запрещать въезд в страну гражданам, причастным к нарушениям прав человека.

Ранее "Страна" писала о том, что в Евросоюзе раскритиковали санкции США против "Северного потока - 2".

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