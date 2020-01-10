Иранские и украинские специалисты договорились совестно расшифровать бортовые самописцы самолета Boeing МАУ, который потерпел крушение под Тегераном, оставив в стороне политические моменты. Об этом сообщает Bloomberg.

"Стороны договорились о совместном проведении расследования и извлечении данных из черных ящиков", - говорится в сообщении агентства. Оборудованием, необходимым для извлечения данных, стороны располагают, отмечается в нем.

Контролировать ход расследования будут судебные власти Ирана.

Напомним,что самолет МАУ рейса Тегеран - Киев упал вскоре после взлета 8 января. Погибли все, кто были на борту - 176 человек. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

После этого власти Ирана заявили, что не будут передавать самолетостроительной компании Boeing черные ящики, найденные на месте крушения украинского самолета компании МАУ.

Позже Тегеран заявил, что не отказывался от возможной передачи черных ящиков компании Boeing и что сообщения СМИ об этом не соответствуют действительности.

Ранее канадский премьер-министр Трюдо заявил, что потерпевший крушение в аэропорту Тегерана украинский Boeing 737 был случайно сбит иранской ракетой.

Перед этим американский лидер Дональд Трамп завил, что сомневается в том, что причиной катастрофы украинского лайнера под Тегераном стал технический фактор. Премьер Британии Борис Джонсон добавил, что ракетой, которой, вероятно, сбили самолет, была класса "земля-воздух". С их версиями согласился и премьер Австралии.

Однако в Иране заявили, что эта версия является "психологической манипуляцией США".