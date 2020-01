Вчера американцы и их союзники официально обвинили Иран в стрельбе по украинскому "Боингу".

Высказались США, Британия, Канада и Австралия. А также крупнейшие СМИ этих государств.

Появилось и видео, на котором виден момент столкновения самолета с ракетой.

При этом европейцы проявляют сдержанность и не торопятся обвинять Иран. Похожую позицию занял и Киев: президент Владимир Зеленский заявил, что версия ракеты пока не подтверждена, хотя и рассматривается.

При этом Зеленского активно подталкивают к англо-американской версии. Однако президент не стал делать быстрых выводов, решив дождаться результатов расследования и получения более веских доказательств, чем заявления ряда западных стран со ссыдкой на свои спецслужбы.

Тем более, что если самолет был сбит действительно иранской ракетой российского производства (как это утверждают в США, Канаде и Британии), то это установить будет достаточно просто, осмотрев обломки самолета.

В падении украинского самолета после вчерашних заявлений и публикаций, есть на данный момент две разновекторные истории. Первая - это аргументы "за" и "против" того, что лайнер был сбит иранской ракетой.

Второй аспект - обвинения в адрес Ирана и попытка толкнуть Украину, не предъявляя серьезных доказательств, выступить против Тегерана.

Разберем эти вопросы по очереди. Начнем с технического: сбивал ли Иран самолет?

Американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне и разведке пишут, что пуски ракет в момент полета "Боинга" засекли американские спутниковые системы. На эту же информацию ссылаются и лидеры указанных выше стран.

Нет сомнений, что территория Ирана, как потенциального противника №1 в регионе, очень плотно контролируется спутниковой сетью США. Хотя бы потому, что в соседней стране - Ираке - много американских военных. И должны работать системы раннего оповещения о ракетных атаках.

Однако информацию о том, что ракеты летели по самолету американцы и их союзники начали публиковать только по истечении вторых суток. До этого или вообще игнорируя эту тему, или заявляя, что самолет был неисправен (об этом со ссылкой на источники в спецслужбе США и Канады еще в среду писало агентство "Рейтерс").

Трамп, выступая в день падения "Боинга", ничего не сказал о причинах трагедии. Хотя явно был настроен критиковать Иран.

Слабо верится, что на обработку данных о пуске иранских ракет ушло так много времени. Зато поражает синхронность, с которой пошли обвинения в адрес Ирана. Сначала об этом массированно сообщили американские медиа. Потом почти сразу - выступили политики. Одновременно появилось видео предполагаемой ракетной атаки.

То есть это был концентрированный информационный удар, все части которого были абсолютно увязаны по времени.

На данный момент одно из главных доказательств ракетной атаки - это уже упомянутое видео. Его опубликовал в Твиттере иранец, проживающий в Лондоне.

The footage i've got from a source - the moment the missile hit the #Flight752.