Вчера американцы и их союзники официально обвинили Иран в стрельбе по украинскому "Боингу".

Высказались США, Британия, Канада и Австралия. А также крупнейшие СМИ этих государств.

Появилось и видео, на котором виден момент столкновения самолета с ракетой.

При этом европейцы проявляют сдержанность и не торопятся обвинять Иран. Похожую позицию занял и Киев: президент Владимир Зеленский заявил, что версия ракеты пока не подтверждена, хотя и рассматривается.

При этом Зеленского активно подталкивают к англо-американской версии. Однако президент не стал делать быстрых выводов, решив дождаться результатов расследования и получения более веских доказательств, чем заявления ряда западных стран со ссыдкой на свои спецслужбы.

Тем более, что если самолет был сбит действительно иранской ракетой российского производства (как это утверждают в США, Канаде и Британии), то это установить будет достаточно просто, осмотрев обломки самолета.

"Страна" разбирается в ситуации.

Сбивали или нет?

В падении украинского самолета после вчерашних заявлений и публикаций, есть на данный момент две разновекторные истории. Первая - это аргументы "за" и "против" того, что лайнер был сбит иранской ракетой.

Второй аспект - обвинения в адрес Ирана и попытка толкнуть Украину, не предъявляя серьезных доказательств, выступить против Тегерана.

Разберем эти вопросы по очереди. Начнем с технического: сбивал ли Иран самолет?

Американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне и разведке пишут, что пуски ракет в момент полета "Боинга" засекли американские спутниковые системы. На эту же информацию ссылаются и лидеры указанных выше стран.

Нет сомнений, что территория Ирана, как потенциального противника №1 в регионе, очень плотно контролируется спутниковой сетью США. Хотя бы потому, что в соседней стране - Ираке - много американских военных. И должны работать системы раннего оповещения о ракетных атаках.

Однако информацию о том, что ракеты летели по самолету американцы и их союзники начали публиковать только по истечении вторых суток. До этого или вообще игнорируя эту тему, или заявляя, что самолет был неисправен (об этом со ссылкой на источники в спецслужбе США и Канады еще в среду писало агентство "Рейтерс").

Трамп, выступая в день падения "Боинга", ничего не сказал о причинах трагедии. Хотя явно был настроен критиковать Иран.

Слабо верится, что на обработку данных о пуске иранских ракет ушло так много времени. Зато поражает синхронность, с которой пошли обвинения в адрес Ирана. Сначала об этом массированно сообщили американские медиа. Потом почти сразу - выступили политики. Одновременно появилось видео предполагаемой ракетной атаки.

То есть это был концентрированный информационный удар, все части которого были абсолютно увязаны по времени.

На данный момент одно из главных доказательств ракетной атаки - это уже упомянутое видео. Его опубликовал в Твиттере иранец, проживающий в Лондоне.

The footage i've got from a source - the moment the missile hit the #Flight752. I can't verify the video yet! but please let me know if you find anything. I'm in contact with the person who send this video to see if I can get a version of video which has a meta data on it pic.twitter.com/HtesW5uecB — Nariman (@NarimanGharib) January 9, 2020

На нем виден полет какого-то небесного тела и взрыв в воздухе. После чего в противоположную сторону начинает лететь другая огненная точка - предположительно, загоревшийся самолет.

Американская газета New York Times и группа расследователей Bellingscat заявили, что верифицировали это видео. И что оно было снято в окрестностях города Паранда, возле которого рухнул самолет.

"Камера направлена на северо-восток, в направлении траектории полета PS752. Различные объекты на видео можно заметить на имеющихся в открытом доступе спутниковых снимках, в том числе линию многоквартирных домов, фонарные столбы и строительную площадку слева от точки съемки. На новом снимке, опубликованном Terraserver 15 ноября 2019 года (не приводится в этой статье из соображений интеллектуальной собственности) наблюдаемые на видео небольшие здания уже построены, а их положение совпадает с кадрами видео", - сообщают в Bellingscat.

То есть пока на данный момент видео выглядит достаточно достоверным. Правда, не совсем понятен один момент: как удалось его сделать?

Самолет вылетал по местному времени около 6 часов утра. На улице еще темно. Да и район, судя по видео - не совсем приятный для прогулок. Это какой-то пустырь с лающими собаками. Как в такое время там оказался неизвестный нам оператор - не совсем понятно.

Второй момент - даже если человек случайно оказался на пустыре, почему он стал снимать именно этот участок неба? Там ведь изначально ничего не происходило. Однако оператор четко подловил момент появления ракеты и ее контакта с самолетом. Как будто знал, где и когда он произойдет.

Третье - взрыв в небе не вызвал у автора видео никаких эмоций или возгласов, он молча продолжал снимать.

Это с высокой долей вероятности значит, что кто-то знал о ЧП заранее и готовился к съемке. И в нужный момент вбросил видео в прессу.

В то же время, пока это видео - довольно значительный аргумент в пользу того, что самолет был сбит. Вопрос лишь, что стало причиной ракетного удара. Опубликованное видео поделило основную версию - ракетную атаку - на две: 1) ошибка иранских ПВО 2) преднамеренная провокация с целью выставить Иран государством-террористом.

Вопросы к обстрелу самолета

Первая версия, которая на данный момент выглядит основной, вкратце формулируется так. Иран обстрелял американские базы на территории Ирака и готовился к ответному удару со стороны США. Поэтому и принял вылетающий "Боинг" за ложную цель.

Противники этой версии говорят, что даже устаревшая ЗРК "Тор" в силах отличить гражданский самолет от беспилотника, штурмовика или ракеты.

К тому же, получается, что "Тор" стрелял по удаляющейся от своего аэропорта цели, что совсем нелогичо.

Кроме того, решение о стрельбе принимается не конкретным экипажем "Тора", а централизованно.

"При защите аэропорта система не может действовать самостоятельно, она обязательно включена в ПВО страны, а она у Ирана есть, и известна как штаб-квартира ПВО "Хатам аль-Анбия", - пишет российская "Новая газета". - Таким образом, экипаж конкретного комплекса не имеет полномочий начать стрельбу без команды сверху. При любых режимах работы, вплоть до автоматического, команда «пуск» дается человеком (если только это не специальная армейская операция). Поскольку с других участков страны данных о целях не поступало, командование даже при самых очевидных признаках воздушной атаки несколько раз подумало бы.

Случаи, когда зенитная ракета по разным причинам после пуска перенацеливается на другую цель, известны. Самый последний — ракета комплекса С-200 сирийской ПВО, выпущенная по израильскому самолету, сбила Ил-20 радиоэлектронной разведки ВКС России 17 сентября 2018 года. Если иранский "Тор-М1" сбил украинский "Боинг" в схожих обстоятельствах, это в любом случае означает, что зенитчики отрабатывали какую-то другую, но совершенно конкретную цель".

Но это теоретические рассуждения. Главной же уликой должны стать осколки ракеты (так называемая шрапнель), которая могла поразит самолет. Они должны как находиться в обшивке самолета, так и вокруг места крушения.

Вчера в Сети появились фото носовой части ракеты, которая лежит прямо на месте катастрофы.

При этом, как уже писала "Страна", выложили его на аккаунте некоего жителя США, ранее не известного в качестве эксперта и похожего на бота.

Кроме того, авиаэксперт Вадим Лукашевич считает, что обнаружение остатков ракеты на месте падения самолета невозможно - боеголовка должна улететь дальше.

"Ракета выпускается по самолету и подлетает к нему с какой-то стороны на сильно сверхзвуковой скорости. Если нет прямого попадания, то боевая часть (она расположена сзади за носовой частью ракеты) взрывается рядом с самолетом и наносит ему повреждения, "не совместимые с жизнью", но оторвавшаяся, да после взрыва сзади носовая часть ракеты продолжает лететь в направлении первоначального полета ракеты, двигаясь по инерции по баллистической траектории. Если взрыв был на высоте 1.5 км, то носовая часть должна упасть минимум в нескольких километрах от точки взрыва. Ну а самолет, как известно, после этого (точнее, после возникновения чего-то, вынудившего летчиков начать разворот к аэродрому вылета) еще летит какое-то время, тоже удаляясь от точки взрыва. Если бы он сразу падал, то оторвавшаяся носовая часть могла бы упасть в нескольких километрах от точки взрыва, но самолет летел, хотя и снижаясь с высоты порядка полутора километров. Фактически от места падения самолета до места предполагаемого падения носа ракеты должно быть от 10 километров, что никак не вязалось с "обнаружен в районе падения обломков самолета"", - написал Лукашевич в Facebook.

То есть какие-то значимые выводы - сбивали самолет или нет - можно будет сделать после того, как на месте крушения и в радиусе 10-12 километров от него найдут шрапнель или части ракеты "Тор".

Наличие шрапнели - это ключевое доказательство ракетного удара из системы "Тор". А ее отсуствие - ключевое доказательство, что удара "Тора" не было.

Отметим, что на фото остатков самолета видны многочисленные пробоины в борту, которые могут указывать на наличие шрапнели.

Вадим Лукашевич не исключает, что дырки на фюзеляже действительно могли быть следствием обстрела. Однако он считает, что эти следы могли оставить и детали самого самолета.

"Элементами конструкции, способными пробить насквозь другие фрагменты, могут быть в первую очередь лопатки турбины, отрывающиеся от разрушающегося ротора горячей части двигателя. Турбина работающего двигателя вращается с очень большой скоростью, поэтому оторвавшаяся лопатка имеют большую скорость и достаточную массу, чтобы прибить обшивку близлежащих фрагментов конструкции", - пишет авиаэксперт.

Но в любом случае определить - попадала ли шрапнель от ракеты (и если да, то от какой именно) или нет - не представляет сложности. Достаточно осмотреть и проанализировать фрагменты самолета после крушения.

И если обстрел действительно был, то шрапнель найдут. А если не найдут - то ракетного удара не было.

Политическое значение "ракетного дела"

Как уже говорилось, заявления о ракетной атаке Ирана и публикация видео прошли почти синхронно. То есть это был уже политический акт, призванный обвинить Тегеран в преступлении.

Его поддержали США, Британия, Канада и Австралия. В тоже время Евросоюз, Россия и Китай воздерживаются от комментариев.

То есть мир по вопросу "Боинга" поделился примерно так же, как и в целом по вопросу Ирана.

Для США задача дискредитации Тегерана стоит очень остро после того как американцы убили на территории Ирака одного из ключевых деятелей Ирана генерала Касема Сулеймани. Это убийство вызвало крайне неоднозначную реакцию и в мире, и в самих США. Но если окажется, что украинский "Боинг" сбил Иран, пусть и не преднамеренно, это может переключить негодование мировой общественности на Тегеран.

Именно в силу очевидности подобных мотивов американцев, многие страны пока осторожно воспринимают их версию об иранской ракете (даже несмотря на то, что подобный вариант исключать конечно же нельзя).

Украина в этом смысле оказалась в самой сложной позиции.

С одной стороны Украина - нейтральное в отношении Ирана государство. И заинтересовано таковым и оставаться. Иначе на совместном расследовании можно будет ставить крест.

С другой - Украина фактический союзник США. И ориентированные на Запад круги начали требовать от Зеленского присоединиться к хору противников Ирана - обвинить его в ударе по "Боингу".

Судя по долгому молчанию Зеленского, борьба шла нешуточная. Наконец утром, через несколько часов, президент сделал заявление. Он не исключил версию ракетной атаки, но заявил, что подтверждений этому пока нет. И попросил у Канады и США доказательств.

Более того, Киев и Тегеран уже договорились о совместной расшифровке бортовых самописцев - "черных ящиков".

То есть по факту Зе удержался в нейтральной позиции, не поддавшись уговорам раскритиковать Иран. Что вызвало очередную волну негатива в адрес президента.

"После заявления Зеленского наверняка начнётся волна зрады - мол, как это так "версия о ракетном ударе не подтверждена"? Ведь американские СМИ заявили! Трюдо и Джонсон заявил! Трамп намекнул!

На самом деле позиция президента в данном случае выглядит вполне логичной.

1. Западные лидеры ссылаются на данные своих разведок. Вряд ли украинская разведка давала Зеленскому подобные сведения.

2. Украинская комиссия в Иране работает, но ее расследование еще продолжается и не завершено.

3. Заявления с однозначной поддержкой версии о ракетном ударе может поставить крест на работе украинской комиссии в Иране и создаст вообще серьезные риски для ее пребывания в этой стране.

4. США и их союзники находятся в очевидном конфликте с Ираном, а потому воспринимать на веру их заявления о ракетном ударе не следует. Поэтому логично, что Зеленский попросил предоставить доказательства - на основании чего разведки Запада делают подобные выводы. И только после получения этих доказательств можно будет определяться со своей реакцией на них", - проанализировал ситуацию главный редактор "Страны" Игорь Гужва.