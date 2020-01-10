В пятницу, 10 января, во многих областях Украины возможен туман. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, утром 10 января в северных, центральных и южных областях туман, видимость 200-500 м. По Киевской области ночью 10 января туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в пятницу утром.

Ранее синоптики пообещали, что в пятницу в Украине ожидается дождливая и облачная погода, а также потепление до 7 градусов тепла.

Также мы писали, что синоптики обещают Украине в 2020 году резкие перепады температур, ураганы и наводнения. По их словам, при любых больших перепадах температуры, от тепла к холоду или от холода к теплу, всегда возникают синоптические стихийные ситуации.