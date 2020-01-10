Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление по катастрофе самолета МАУ в Иране. По его словам, версия о попадания ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной.

"Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров - прежде всего правительства США, Канады и Великобритании - предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин", - сказал Зеленский.

Президент напомнил, что комиссия по расследованию причин катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" продолжает работу: " Украинские специалисты вовлечены в этот процесс. Мы ожидаем, что им будет предоставлена вся информация и все доступы, необходимые для проведения объективного расследования".

Также он добавил, что днем состоится разговор о ходе расследования с Государственным секретарем США Майком Помпео.

"Наша цель - установить бесспорную истину. Мы считаем это обязанностью всего международного сообщества перед семьями погибших и памятью жертв катастрофы. Ценность человеческой жизни выше любых политических мотивов", - сказал Зеленский.

Скриншот: Facebook.com/ zelenskiy95

Ранее канадский премьер-министр Трюдо заявил, что потерпевший крушение в аэропорту Тегерана украинский Boeing 737 был случайно сбит иранской ракетой.

Перед этим американский лидер Дональд Трамп завил, что сомневается в том, что причиной катастрофы украинского лайнера под Тегераном стал технический фактор. Премьер Британии Борис Джонсон добавил, что ракетой, которой, вероятно, сбили самолет, была класса "земля-воздух". С их версиями согласился и премьер Австралии. Однако в Иране заявили, что эта версия является "психологической манипуляцией США".