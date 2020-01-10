Американский чиновник, связанный с разведкой и пожелавший остаться неназванным, сообщил, что Иран сбил самолет "Международных авиалиний Украины" двумя ракетами российского производства. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Согласно словам чиновника, такие данные были в распоряжении американской разведки еще утром в день трагедии, однако в течение суток информация проверялась.

Ранее канадский премьер-министр Трюдо заявил, что потерпевший крушение в аэропорту Тегерана украинский Boeing 737 был случайно сбит иранской ракетой.

Перед этим американский лидер Дональд Трамп завил, что сомневается в том, что причиной катастрофы украинского лайнера под Тегераном стал технический фактор. Премьер Британии Борис Джонсон добавил, что ракетой, которой, вероятно, сбили самолет, была класса "земля-воздух". С их версиями согласился и премьер Австралии.

Однако в Иране заявили, что эта версия является "психологической манипуляцией США".