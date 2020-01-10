Черновол вновь надела красное платье, взяла автомат и объявила о цикле советов для революционеров. Видео
Бывший депутат Верховной Рады Татьяна Черновол заявила, что могла возглавить избирательный список от "Батькивщины" во время парламентских выборов 2014 года, но отказала лидеру политсилы Юлии Тимошенко. Об этом она сообщила в своем видеообращении в Facebook.
На видео Черновол позирует в красном платье и с единственным в стране, по ее словам, наградным автоматом, подаренным ей ее покойным мужем перед смертью на Донбассе. Как она объяснила в видео, глава МВД Арсен Аваков разрешил ей легализовать оружие.
"Не обошлось без политики. Когда я попросила [Арсена] Авакова легализовать мой автомат, министр пошел мне навстречу. Потому что тогда был мой политически "звездный" час. Меня разрывали Тимошенко и [Арсений] Яценюк", — заявила Черновол.
По ее словам, Тимошенко хотела, чтобы Черновол возглавила на парламентских выборах список "Батькивщины", а кандидатура Надежды Савченко появилась якобы после ее отказа.
Также, по ее словам, "Народный фронт" экс-премьера Арсения Яценюка "тянул" ее в первую пятерку своего списка.
В конце видео экс-депутат заявила, что Украину ждет новая революция и она готова дать советы революционерам.
"Но хватит про автомат. На самом деле, моя цель – сделать цикл видео. Что-то вроде советы революционерам. Я ветеран трех революций и скоро нас ждет новая. Безусловно, ждет. Потому что я верю в украинский народ, который всегда выходил на Майдан за Независимость. Еще немного, и люди осознают ошибку, принятую на прошлых выборах, когда бессознательно привели к власти партию капитуляции перед Россией", - заявила она.
Как отметила Черновол, революция для нее - "средство отстранить от власти в Украине не государственников, а тех, кто готов "слить" Украину под Россию". "А к чему тут автомат? А автомат для врагов. Решаем внутригосударственные проблемы, но всегда ловим в прицел Путина", - подытожила она.
Видео: Facebook/Тетяна Чорновол
Отметим, что это уже второй ролик Черновол в красном платье. Первый она выложила 8 декабря, накануне встречи Нормандской четверки. Тогда она призывала выйти всех на Майдан против капитуляции. На автомате, который держит в кадре Черновол, видна нацарапанная надпись "За Украину".
Напомним, 2017 году министр внутренних дел Украины Арсен Аваков наградил Черновол пистолетом "Форт-9", что вызвало широкий общественный резонанс: экс-нардеп состояла на учете у психиатра и страдала шизоаффективным расстройством, что по закону не позволяет ей иметь огнестрельное оружие.
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