В Киеве на Харьковской площади, на пересечении Бориспольского шоссе и улицы Светлая, произошло серьезное ДТП. Автомобиль Lexus LX 570, ехав из Борисполя, врезался в автобус №104 (Бортничи-"Харьковская"). Пострадавшие были сразу же госпитализированы. Об этом сообщает Информатор.

Как отмечается, происшествие случилось 9 января, около 23:00. Внедорожник Lexus передвигался по Бориспольскому шоссе, возвращаясь из аэропорта "Борисполь". В это время из улицы Светлая на Харьковскую площадь выехал автобус. В итоге оба транспортных средства не разминулись на перекрестке и Lexus врезался в правую сторону автобуса.

В результате ДТП семейную пару с ребенком, которые ехали в автомобиле, сразу же забрала скорая помощь. Также был госпитализирован один пассажир автобуса, 2003 года рождения. Детали и причину происшествия на месте выяснял экипаж патрульной полиции. Известно, что семья на Lexus возвращалась из аэропорта домой после путешествия в Дубай.

Фото: kiev.informator.ua

Видео: Facebook/Информатор Киев

Ранее сообщалось, что под Днепром произошло двойное ДТП с автобусом. 14 человек пострадали, один - погиб.

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