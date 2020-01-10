Официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави заявил, что Тегеран хочет увидеть ранее озвученные премьер-министром Канады Джастином Трюдо сведения о причастности Ирана к крушению "Боинга".

Мусави, от лица Ирана, попросил Канаду и другие страны, у которых есть соответствующие данные, предоставить их на рассмотрение комитету по расследованию авиакатастрофы. Также он акцентировал, что Иран также позвал для расследования трагедии экспертов из Украины и представителей компании Boeing.

Напомним, в четверг Трюдо сказал, что потерпевший крушение в аэропорту Тегерана украинский Boeing 737 был случайно сбит иранской ракетой.

Ранее президент США Дональд Трамп завил о своих сомнениях, что причиной катастрофы украинского лайнера под Тегераном стал технический фактор. Премьер Британии Борис Джонсон добавил, что ракетой, которой, вероятно, сбили самолет, была класса "земля-воздух". С их версиями согласился и премьер Австралии. В Иране данную версию назвали "психологической манипуляцией США".