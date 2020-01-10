В пятницу, 10 января, в Украине ожидается дождливая и облачная погода, а также потепление до 7 градусов тепла. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, в западной части Украины потеплеет, днем +5...+7 градусов, ночью -1...+1 с дождями, кроме Закарпатья. На севере пройдут дожди, днем -1...+3, а ночью -1...+1.

В центре Украины также дожди, температура днем +3...+1, а ночью -1...+1. В восточных областях облачно, но без осадков, днем 0...+2, ночью -1...+3.

На юге страны облачно, днем +2...+5, а ночью 0...-2.

В Киеве сегодня также будет дождь. Днем синоптики прогнозируют +3...-1 градуса, а ночью -1...+1.

Скриншот: meteo.gov.ua

Ранее сообщалось, что синоптики сообщили, где в Украине ударят морозы сразу после Рождества.

Также мы писали, что синоптик предупредила о наступлении атмосферного фронта, который несет в Украину мокрый снег и головную боль.