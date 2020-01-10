На Донбассе незаконные вооруженные формирования 6 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил в пятницу, 10 декабря.

"9 января вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия…В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пять обстрелов по позициям Объединенных сил были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: вблизи Павлополя - из стрелкового оружия; в районе населенного пункта Водяное - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Невельского - из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия; возле поселка Пески - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; у Красногоровки - из стрелкового оружия.

Кроме того, был обстрелян хутор Вильный, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"С начала текущих суток российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник открывал огонь по позициям украинских защитников возле с Марьинки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Потерь с нашей стороны нет", - подытожили в штабе ООС.

Скриншот: Facebook/Операція об'єднаних сил

Ранее сообщалось, что в ОБСЕ сообщили, что Украина отвела не все вооружение на Донбассе, в ООС отрицают.

Также мы писали, что в штабе ООС отчитались, что в 2019-м убили более 600 солдат противника.