Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, как и другие лидеры западного мира, заявил, что падение украинского самолета Boeing 737 в Тегеране не связано с чьими-либо умышленными действиями. Об этом он заявил в пятницу, сообщает CNN.

"Австралия получила информацию, аналогичную той, о которой говорили и премьер-министр Канады, и Соединенные Штаты", - цитирует слова Моррисона в Канберре CNN.

Его комментарии прозвучали после того, как многие официальные лица США заявили, что Иран по ошибке сбил украинский авиалайнер в среду. "Это просто ужасное, ужасное событие, и мы предоставим любую возможную поддержку", - заявил Моррисон. Также он призвал провести прозрачное расследование трагедии Boeing 737.

Ранее, в четверг, 9 января, президент США Дональд Трамп завил о своих сомнениях, что причиной катастрофы украинского лайнера под Тегераном стал технический фактор. Позже о версии с иранской ракетой сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Премьер Британии Борис Джонсон добавил, что ракетой, которой, вероятно, сбили самолет, была класса "земля-воздух". В Иране данную версию назвали "психологической манипуляцией США".