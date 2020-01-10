Парламент непризнанной Абхазии проголосовал за отставку Рауля Хаджимбы, из-за победы которого на президентских выборах в сентябре начались крупные протесты, вылившиеся в четверг в попытку штурма его администрации.

При этом решение парламента не означает автоматического сложения полномочий с президента. Депутаты приняли лишь документ, в котором главе самопровозглашенной "республики" предлагают добровольно покинуть пост.

За документ проголосовали 19 депутатов из 24 присутствовавших на заседании. Всего в Национальном собрании Абхазии 35 депутатов.

Рауль Хаджимба. Фото: sputnik-ossetia.ru

Незадолго до этого, в четверг протесты против Рауля Хаджимбы резко активизировались. Несколько сотен граждан, не согласных с официальным итогом президентских выборов, ворвались в здание администрации президента в Сухуми, сняв двери с петель, и призвали Хаджимбу уйти в отставку.

Все это вылилось в стычку между митингующим и правоохранителями. В конечном итоге первым удалось попасть в здание и даже занять пустые кабинеты, поскольку сотрудники администрации были отпущены домой.