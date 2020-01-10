Государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что Америке пока неизвестна причина крушения украинского самолета в Иране. В то же время США допускают, что трагедия могла произойти из-за технической неисправности.

Он сообщил в эфире телеканала Fox News, что видел сообщения некоторых СМИ о том, что самолет якобы мог быть по ошибке сбит иранской стороной (скорее всего, имеются в виду слова западных лидеров – Ред.).

По его словам, он может лишь сказать, что необходимо докопаться до сути очень быстро. "Нам нужно выяснить причины, возможно, что это техническая неисправность. Однако нам нужно знать, не было ли здесь чего-то более зловещего", – заявил Помпео.

Он добавил, что ведется расследование, и выразил надежду, что "иранцы в полной мере будут сотрудничать". Как выразился госсекретарь США, "весь мир должен знать", безопасны ли полеты в Иран и из Ирана.

Напомним, украинский Boeing 737 рейса Тегеран – Киев разбился рано утром 8 января вскоре после взлета. На борту воздушного судна находились немногим менее 180 человек, все они погибли. 10 января лидеры США, Канады и Великобритании сообщили, что по их данным, самолет мог быть сбит ракетой по ошибке.