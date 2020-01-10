Палата представителей США приняла резолюцию, ограничивающую военные полномочия президента США Дональда Трампа по Ирану. За это решение проголосовали 224 голоса, против – 194.

Большинство законодателей поддержало резолюцию, которая предписывает президенту прекратить военные действия с Ираном, если только Конгресс не даст на это специального разрешения или США не столкнутся с "неминуемым вооруженным нападением".

Принятый документ является скорее символическим и не имеет силы закона и не будет направлен на подпись президенту в случае принятия Сенатом.

Ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что у членов Конгресса есть серьезные опасения по поводу решения администрации президента начать военные действия против Ирана и отсутствия у нее стратегии продвижения вперед.

Напомним, несколько дней назад иранские военные осуществили ракетный обстрел американских баз в Ираке в ответ на ракетный удар США, в ходе которого в Ираке был убит высокопоставленный иранский генерал Касем Сулеймани.